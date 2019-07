Verdachten vast voor straatroof horloge van een ton

Het vermoedelijke slachtoffer van die roof is vastgoedmiljardair Ronny Rosenbaum, al wil de politie dat niet bevestigen. Het gestolen horloge zou volgens zakenblad Quote een roségoude Patek Philippe 5980/1R zijn. Ook andere BN’ers, zoals Estelle Cruijff en René van Dam, werden eerder van hun peperdure horloges beroofd.

De politie gaat ervan uit dat de mannen wisten dat ze een zeer duur horloge stalen. De aanhoudingen zijn het resultaat van „langdurig onderzoek waarbij zowel techniek als tactiek is gebruikt”, zegt een woordvoerder van de Amsterdamse politie.

Rolex-bende

Er worden vaker gericht dure horloges gestolen op straat. „Dat gebeurt met enige regelmaat”, aldus de woordvoerder. Maar of deze twee verdachten ook daadwerkelijk onderdeel uitmaken van de zogeheten Rolex-bende, is nog niet duidelijk. „Het is te vroeg om daar uitspraken over te doen.”

