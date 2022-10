Premium Het beste van De Telegraaf

Vakantie in ’witwasparadijs’: het schimmige financieel verleden van de ’campingmaffia’

Door John van den Heuvel en Mick van Wely Kopieer naar clipboard

Parken op de mooiste plekjes van ons land, de perfecte accommodaties om even tot rust te komen en te genieten met de hele familie. Dit was het imago van vakantieparken EuroParcs en TopParken. Maar afgelopen maanden is dat beeld gekanteld. ’Campingmaffia’, worden de aanbieders in de volksmond genoemd. Achter de façade van vrolijk gekleurde bungalows en comfortabele chalets gaat een troebel financieel verleden schuil.