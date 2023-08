Vliegen van New York naar Londen in 1,5 uur: NASA zet volgende stap in ontwikkeling X-59

Het prototype van het passagiersvliegtuig van NASA zal naar verwachting net zo snel gaan als Mach 4, stelt NASA in een verklaring. Omgerekend is dat ongeveer 4900 kilometer per uur. „Ter vergelijking: de grotere vliegtuigen van nu vliegen met een snelheid van ongeveer 1000 kilometer per uur”, stelt NASA.

„De NASA-studies concludeerden dat er potentiële passagiersmarkten bestaan op ongeveer vijftig routes die steden met elkaar verbinden. Omdat de VS en andere landen supersonische vluchten over land verbieden, zijn alleen transoceanische reizen onderzocht, inclusief grote Noord-Atlantische routes en routes die de Stille Oceaan oversteken”, aldus NASA.

Als het toestel er daadwerkelijk komt, hebben reizigers tussen New York en Londen onvoldoende tijd om tijdens de vlucht een gemiddelde film af te kijken.

Lees hieronder verder

Eerder deze zomer voltooide NASA zijn stille supersonische testvliegtuig X-59, dat is ontworpen om zijn eigen knallen bij het doorbreken van de geluidsbarrière te dempen. Volgens NASA is de volgende fase van het onderzoek naar hogesnelheidsvliegreizen nu aan de gang: twee contracten van twaalf maanden zijn toegekend aan Boeing, Rolls-Royce en andere partijen om het nieuwe vliegtuig verder uit te werken.

Slanker en langer

Volgens NASA-manager Mary Jo Long-Davis zal de ontwikkelingsfase van het nieuwe hypersonische passagiersvliegtuig zich in eerste instantie richten op het verminderen van het geluid tijdens het opstijgen en landen. Problemen met geluidsgolven tijdens de vlucht zullen later aan de orde komen. Door het toestel langer en slanker te maken, zou het geluid moeten verminderen.

's Werelds snelste passagiersvliegtuig tot nu toe, de Concorde van Franse en Britse makelij, maakte op 7 februari 1996 zijn snelste vlucht tussen New York en Londen en stak de Atlantische Oceaan over in slechts 2 uur, 52 minuten en 59 seconden. Met het nieuwe toestel zou die vliegtijd dus bijna gehalveerd kunnen worden.

Concorde-vliegtuigen werden in 2003 buiten dienst gesteld na een neergang in de commerciële luchtvaartindustrie en de veelbesproken crash van een Concorde in 2000 bij Parijs.