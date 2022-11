Zoektocht naar vermiste Apeldoorner in bosgebied bij Schalkhaar

De politie houdt de zoektocht samen met het Landelijk Team Opsporen Bergen en Identificeren, een samenwerkingsverband van specialisten van alle eenheden van de politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Dit team is speciaal opgericht om te zoeken naar vermisten die vermoedelijk slachtoffer zijn geworden van een misdrijf en die ergens begraven zijn.

Özturk vertrok volgens de politie op 28 maart 2021 uit zijn woning in Apeldoorn, om daar niet meer terug te keren. Enkele dagen na de verdwijning heeft de politie een woning in Deventer naar eigen zeggen nauwkeurig onderzocht. Ook werd al eerder tevergeefs gezocht in meerdere bospercelen in en rond Schalkhaar. Ook de vondst van een onbekende kuil in bebost gebied leverde niets op.

De politie meldt in een bericht, dat ook is vertaald naar het Turks, nog steeds meerdere scenario’s open te houden over wat er is gebeurd. „Maar gezien de tijd die is verstreken, is de kans groot dat hij niet meer in leven is en dat er sprake is van een levensdelict.” Mensen die informatie hebben, „hoe klein dan ook”, worden opgeroepen die door te geven aan de politie.