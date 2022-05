Woede om uitzetten zonnepanelen: ’Dan hadden we ze nooit gekocht’

Buitenland

Biden herdenkt slachtoffers racistische aanslag Buffalo

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill hebben in Buffalo, in de Amerikaanse staat New York, de slachtoffers van een racistische aanslag herdacht. Het paar legde bloemen neer bij de buurtsupermarkt waar zaterdag de fatale schietpartij was. Daarna hadden ze een ontmoeting met nabestaand...