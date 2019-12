Agenten vinden 2500 kilo vuurwerk in container

Na een melding via Meld Misdaad Anoniem betrapten agenten een 32-jarige man uit Zwijndrecht die tussen de container en zijn auto heen en weer liep met dozen. De container stond op een opslagterrein. De man werd op heterdaad aangehouden.

Later kwam de tweede verdachte (28 jaar, uit Zwijndrecht) in beeld. In zijn schuur en auto lag 45 kilo illegaal vuurwerk.

„De bruine dozen en kleurrijke kokers stonden netjes opgesteld in een container en bevatten ruim 2500 kilo cobra’s en mortierbommen”, laat de politie weten.

’Pas op met illegaal vuurwerk’

Mortierbommen zijn volgens de politie ’vuurwerk van het zwaarste soort’ en mogen alleen worden gebruikt door professionals in vuurwerkshows.

De politie waarschuwt voor illegaal voorwerk omdat er vaak te veel kruit in zit – „de kracht van de explosie kan zo groot zijn dat dit iemand ernstig kan verwonden of zelfs doden” – maar ook omdat het vuurwerk niet wordt gekeurd of getest. „Er wordt dus niet gezocht naar ‘weigeraars’ en ‘blindgangers’. De lont brandt bijvoorbeeld te snel, zodat u niet op tijd kunt wegkomen.”