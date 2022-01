Oeps: man wordt betrapt met telefoon achter het stuur en blijkt nog 141 dagen in de cel te moeten

De politie zag dat een bestuurder van een Mercedes zijn telefoon in zijn handen had achter het stuur. De agenten hebben de man aangehouden op bedrijventerrein Oudorp vanwege deze overtreding. Wat bleek? Hij had nog 141 dagen tegoed in ’het rijkshotel’, zoals de agenten het zelf noemen op sociale media.

De man is ingesloten en moet de gevangenis in. Ook heeft hij een bekeuring gekregen voor het rijden met een telefoon in zijn handen.