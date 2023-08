Nederlandse stikstofeisen worden nog hoger

In het rapport van de Wageningen Universiteit is internationaal onderzoek naar Nederland vertaald. Daaruit blijkt dat de Nederlandse gegevens te conservatief zijn en moeten worden aangepast. „De noodzaak om stikstof te verminderen was al hoog, door de nieuwe wetenschappelijke inzichten is onze opgave helaas groter geworden. Dat is zorgwekkend nieuws voor de natuur en voor iedereen die zo hard werkt aan onze gezamenlijke opgaven om de natuur te herstellen”, meldt Van der Wal (VVD) aan de Tweede Kamer. Van der Wal bestudeert momenteel wat de gevolgen zijn voor de vergunningverlening, al vindt ze het ’vervelend nieuws voor iedereen die behoefte heeft aan vergunningsruimte’. „De komende tijd wil ik het RIVM laten onderzoeken welk effect onze huidige inzet heeft om de wettelijke natuurdoelen te halen en wat mogelijk nog aanvullend nodig is.”

In de wet is momenteel opgenomen dat Nederland voldoende oppervlakte in natuurgebieden moet beschermen tegen een overbelasting door stikstofneerslag. In 2025 zou 39 procent van het oppervlakte niet meer overbelast zijn, maar met de nieuwe cijfers is dat nog slechts 29 procent. In 2030 gaat het om respectievelijk 43 procent wat gedaald is naar 30 procent. Belangrijke kanttekening is wel dat recente plannen om de stikstof te verminderen (het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de Aanpak Piekbelasting) niet meetellen in deze cijfers.

Omstreden KDW

Het onderzoek richt zich ook op de omstreden Kritische Depositie Waarde (KDW). De KDW is de wetenschappelijk bepaalde waarde waarboven het risico bestaat dat natuur significante schade lijdt door de invloed van stikstof. Die is per type natuur verschillend. Eerder zag stikstofbemiddelaar Johan Remkes ruimte om die op termijn uit de wet te schrappen. Dat is ook een vurige wens van agrarische partijen. Zij pleiten er ook nu nog voor dat door wetenschappers, natuurorganisaties, boswachters, ecoloegen, provincies en boeren gekeken gaat worden naar wat er in een gebied gebeurt.

Remkes omarmde het schrappen van de KDW uit de wet omdat ’de staat van de natuur’ leidend moet zijn, in plaats van een focus op alleen stikstof. „Strikt genomen is opname van de KDW in de wet dus niet noodzakelijk, maar het blijft door zijn wetenschappelijke onderbouwing voor rechters een ijkpunt in de vergunningverlening. Dat betekent dat de KDW goed gebruikt moet worden en niet heilig moet worden verklaard. Zoals is afgesproken zal daarom samen met de sector gezocht worden naar een andere juridisch houdbare systematiek waarin ’de staat van de natuur’ centraal staat. Indien de juridische houdbaarheid is verzekerd, dient dit alternatief de KDW wettelijk te vervangen. Voor de staat van de natuur is het belangrijk dat de komende jaren meer wordt ingezet op natuurbeheer en herstelmaatregelen”, zei Remkes daar wel bij.

Geen alternatief voor KDW

Toch houdt Van der Wal voorlopig vast aan de KDW, omdat er nog geen alternatief is uitgewerkt. Wel is er door haar een ’verkenning’ uitgevoerd. ’Komende maanden’ wordt er nog een ’haalbaarheidsonderzoek gedaan waarin wordt onderzocht of een alternatief ecologisch effectief, juridisch houdbaar en uitvoerbaar is’, kondigt Van der Wal aan.

Lees hieronder verder

Demissionair minister Christianne van der Wal Ⓒ ANP

Overigens blijkt volgens het ministerie uit nieuwe cijfers en metingen die het RIVM heeft gepubliceerd dat - ondanks het stikstofbeleid - de totale stikstofdepositie in Nederland juist hoger is geworden, zowel in de huidige situatie als in de verwachting voor toekomstige jaren. In welke natuurgebieden dat precies is, wordt nu door het RIVM uitgezocht en zal later dit najaar gepubliceerd worden.