Nachtcontroleurs ingezet tegen dozendumpers in de stad

Met het Actieplan Schone Stoep trekken de Haagse wethouders Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid en Energietransitie) en Hilbert Bredemeijer (Buitenruimte) per direct alle registers open om vervuilers aan te pakken die afval dumpen naast de ondergrondse restafvalcontainers.

„We hebben ervoor gekozen om het actieplan tegen bijplaatsingen naar voren te halen, omdat het de spuigaten uitloopt”, zegt Bredemeijer.

Veertig procent meer afval

In coronatijd wordt er veertig procent meer afval aangebonden. Bewoners klagen steen en been via sociale media en telefonisch over afvaldump.

„Hagenaren laten meer bezorgen aan huis. Dus dat betekent een explosie aan verpakkingsmmaterialen. Ook zijn we veel thuis, waardoor het meer opvalt”, legt Van Tongeren uit. „Veel mensen houden zich wel aan de regels, maar de mensen die dat niet doen of de regels niet begrijpen worden aangepakt”, stelt de wethouder.

Zo begint er een pilot met een vaste grofvuil-ophaaldag in Laak. Daarnaast worden de regels voor vuil aanbieden in meerdere talen gecommuniceerd.

„Recent is de gemeente begonnen met het zes keer per week ophalen van vuil bij honderd hotspots”, zegt de duurzaamheidswethouder. Ook starten er 25 pilots met tuintjes rondom de orac’s. „In sommige wijken helpt dit heel goed.”

Een ander wapen in de strijd is een slimme app waar Hagenaren meldingen kunnen doen van afvaldump. „Begin volgend jaar is de MyCleanCity App klaar voor gebruik”, zegt Bredemeijer. „Er kan een foto worden gestuurd via de app met gps-locatie. Realtime kan de wijze en het afhandelen van een melding worden gevolgd.”

Nachtelijke uren

Ook in de nachtelijke uren zijn vuildumpers niet meer veilig. Handhavers trekken er in burger op uit en schrijven bij heterdaadjes boetes uit.

Het aantal boetes aan vuildumpers was overigens al fors. „Vorig jaar werden er twee keer zoveel boetes uitgeschreven als het jaar ervoor”, meldt Van Tongeren. De handhaving gaat per direct in. Daarnaast wordt er meer ingezet op het aantrekken van orac-adoptanten en geven wijkambassadeurs tips aan bewoners.

Vanaf september wordt de aanpak geëvalueerd. Het Actieplan Schone Stoep is onder meer op basis van voorstellen van raadsleden tot stand gekomen. Later dit jaar presenteren de wethouders een breder plan om de stad schoon te houden.