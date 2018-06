Brandweerlieden Manchester boos

Bronnen binnen de brandweer stelden dat na de explosie bij de Manchester Arena duidelijk was dat ambulancepersoneel dringend versterking nodig had. Ze kregen echter pas toestemming om ter plaatse te gaan toen het gevaarlijkste werk al achter de rug was.

De brandweerlieden moesten naar verluidt wachten op „specialisten” met kogelvrije pakken. Dat besluit leidde tot woedende reacties. Burgemeester Andy Burnham heeft beloofd „op een gepast moment” de besluitvorming te laten evalueren.

Brandweerlieden doen ondertussen ook op internet hun beklag. Wanhopig ambulancepersoneel zou na de aanslag tevergeefs hebben geschreeuwd dat hulp van de brandweer nodig was. Brandweerlieden moesten de gebeurtenissen ondertussen volgen via de televisie, hoewel hun kazerne minder dan een kilometer van de arena is verwijderd.