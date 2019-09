Zeker zestig doden bij luchtaanval in Jemen

De delegatie van het Rode Kruis in Jemen schat het aantal doden op meer dan honderd, na een bezoek aan het gevangeniscomplex. „Er zijn drie gebouwen geraakt en het gebouw waarin de gevangenen waren ondergebracht. Het merendeel van de gevangenen is gedood, aldus het hoofd van de delegatie. Volgens de autoriteiten van de Houthi’s verbleven er 170 personen in het detentiecentrum.

De door Saudi-Arabië aangevoerde coalitie bevestigde de aanval, maar meldde dat het ging om een bombardement op een militaire opslagplaats voor drones en raketten. „We hebben alle mogelijk voorzorgsmaatregelen genomen om burgers te beschermen”, zei de coalitie in een verklaring. Volgens de woordvoerder van de Houthi’s was het bij de Saudische coalitie bekend dat in het gebouw gevangenen werden vastgehouden.

In het straatarme Jemen woedt al jaren een burgeroorlog, waar sinds 2015 ook landen uit de regio bij betrokken zijn.