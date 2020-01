Britse overheid: isoleer jezelf na reis naar Wuhan

Minister Matt Hancock (Volksgezondheid) zei in het parlement dat de autoriteiten niet „100 procent zeker weten” dat mensen alleen besmettelijk zijn als ze symptomen vertonen. „Daarom vragen we iedereen die de afgelopen twee weken is teruggekeerd uit Wuhan om zichzelf te isoleren, binnen te blijven en contact met anderen te mijden.”

Hancock adviseert getroffen mensen om telefonisch contact te zoeken met de nationale gezondheidsdienst. De Britse autoriteiten hebben tot dusver 73 mensen getest op het Wuhan-virus, maar niemand bleek besmet te zijn. In China zijn zo’n tachtig mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Duizenden anderen zijn besmet en dat aantal loopt de laatste dagen gestaag op.