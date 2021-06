Twee personen zwaargewond bij ongeval tussen vrachtwagen en auto op A2

Het ongeluk vond tegen 23.00 uur plaats op de A2 in zuidelijke richting. Bij de aanrijding tussen de vrachtwagen en personenbusje zijn zeker twee gewonden gevallen. Beide voertuigen raakten fors beschadigd.

De brandweer kwam ter plekke om een inzittende uit het busje te bevrijden. Ook landde er een traumahelikopter op de snelweg voor medische assistentie.

Tekst loopt door onder de tweet.

De ravage was groot op de snelweg. Brokstukken lagen over het wegdek verspreid. De A2 is urenlang dicht geweest in verband met herstel- en opruimwerkzaamheden. Inmiddels is de snelweg weer open.