’Gekke thema’s’ bij examen Engels en mogelijk recordaantal klachten bij LAKS

Premium Binnenland

Examen geschiedenis havo en vwo: ’Leren over heden dankzij historie’

Leren over de actualiteit dankzij het examen geschiedenis. Dat lijkt een tegenstelling, maar is volgens de havo- en vwo- leerlingen van het Vitus College in Bussum, die het examen maandag op de agenda hadden, eigenlijk heel logisch. „Alles wat nu in de wereld gebeurt, is beter te begrijpen als je d...