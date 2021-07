Zware crash na vlucht voor politie op A12: drie inzittenden aangehouden

De politie kreeg eerder op de middag een melding van een ’conflict tussen meerdere personen’ op de Wederiksingel in Vught. Daarbij zou iemand gewond zijn geraakt. Maar toen de politie aankwam, was iedereen al vertrokken, meldt een woordvoerster. Uit gesprekken met omstanders en het bekijken van camerabeelden werd duidelijk dat er twee personenauto’s waren weggereden na de onderlinge confrontatie.

Een van de auto’s werd gezien op de A12 via automatische kentekenherkenning. De bestuurder negeerde daar een stopteken van de politie en crashte even verderop in de vangrail. In de auto zaten drie mensen. Twee van hen zijn na controle in een ambulance met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Zodra zij daar worden ontslagen, worden ze net als de derde verdachte naar het politiebureau gebracht. Volgens een aanwezige persfotograaf lag er ook een lachgastank in de auto.

De politie is nog op zoek naar de andere auto die wegreed uit Vught, en naar een mogelijk slachtoffer. Er wordt verder onderzocht wat er precies in Vught is voorgevallen.

De A12 van Utrecht naar Den Haag ter hoogte van Zoetermeer blijft naar verwachting tot 19.00 uur gesloten, meldt de ANWB.

