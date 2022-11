’Klimaatridders’ zwaaien wat af met vermanende vinger, maar geven zelf zelden goede voorbeeld

Binnenland

’Broeikasgasrecord ondanks klimaathaast in Europa’

Kappen met bomen omzagen. En minder kolen en olie verbruiken. Als we de toename van broeikasgassen in de atmosfeer willen stoppen, dan zit er niets anders op, zo klinkt vrijdag op de VN-klimaattop in Egypte. Chocola eten helpt ook al niet, want dat stuwt de ontbossing.