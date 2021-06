Toponderzoeker weet het zeker: mensen worden straks 130 jaar oud

Andrea Maier: „Wat ik probeer te doen is met een kleine ingreep voorkomen dat miljoenen arme mensen ziek worden en terecht komen in de ellende waar ze nu inzitten.” Ⓒ Jimmy Kets

Verouderingsonderzoeker Andrea Maier (43) is de hoop van veel mensen. Volgens de internationaal bekende internist, geriater en gerontoloog kunnen we in de nabije toekomst 130 jaar oud worden, of wellicht nog ouder. Als we maar gezond leven en worden geholpen door medicatie en de juiste voedingssupplementen. „De mogelijkheid het leven te verlengen bestaat al.”