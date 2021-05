Groningen woedend op NAM na uitspraken over versterken woningen: ’Wat een boevenstreken’

Een woning met schade, in het aardbevingsgebied in Groningen. Ⓒ Hollandse Hoogte / Sander Koning

GRONINGEN - In de gasprovincie bij uitstek, Groningen, is vrijdag met ongeloof en woede gereageerd op de stelling van aardgasexploitant NAM dat huizen in de provincie nauwelijks nog versterkt hoeven te worden. Woordvoerder Heijne van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zegt zelfs: „Het is onjuist dat er nog maar 50 huizen versterkt hoeven worden in Groningen’’, zegt . Volgens het instituut gebruikt de NAM-directeur het TNO-model verkeerd.