Heropening horeca verloopt tot nu toe druk, maar gemoedelijk

Op het Leidseplein in Amsterdam stond even voor twaalven een korte rij voor het terras. Alle gasten die willen genieten van een lekker drankje in de zon krijgen van tevoren vragen over hun gezondheid. Geen klachten? Dan van harte welkom.

Twintigers Annelieke en Demi hebben zelfs confetti-kanonnen meegenomen om de heropening te vieren. „Het valt mij eigenlijk nog mee hoe druk het is”, zegt Demi maandag net na 12.00 uur als ze met haar huisgenoot op het Leidseplein gaat zitten. „Ik heb het terras vooral toen het mooier weer werd echt wel gemist”, zegt Annelieke. „Als het zonnetje begint te schijnen wil je toch gewoon een biertje en een bitterbal?” De dames proosten op het eerste drankje. Bang voor besmettingen zijn ze door de vele maatregelen die de kroegbazen hebben genomen niet. „Echt, je zit hier veiliger dan in het Vondelpark! Zelfs als het terras helemaal vol zou zitten, zou ik me met deze afstanden tussen de tafeltjes niet onveilig voelen.”

Liz en Merel waren de eerste gasten voor café-restaurant Hoopman. „Liz is jarig dus we moesten dat natuurlijk vieren!”, zegt Merel. Vanaf het terras klinken gelukswensen. „Van harte gefeliciteerd lieverd!” Bang voor besmettingen zijn ze niet. „Als de kroegen open waren gebleven, was ik daar ook gewoon heen gegaan”, aldus Merel.

Aftellen geblazen was het ook voor uitbater Nick van Le Pub. „Eindelijk weer een echt tapbiertje!”, zegt zijn broer die ook even op het terras is komen zitten en net in het schuim van een verse Guinness hapt. „We gaan de regels de komende tijd streng blijven opvolgen. Het zit nog niet helemaal vol, maar dat vind ik eigenlijk wel logisch. Mensen kijken toch eerst even de kat uit de boom.” Of de prijzen van het bier ook gestegen zijn door alle maatregelen? „Nee, geen sprake van”, zegt de pubmedewerker, die natuurlijk wel hoopt dat mensen flink wat zullen besteden om de misgelopen inkomsten van afgelopen weken te compenseren. „Vooral met dit mooie weer moet dat helemaal goed komen!”

Rotterdam

In Rotterdam is het erg druk, maar goed te controleren, zegt een woordvoerder van de gemeente. Wel werd de populaire Witte de Withstraat afgesloten voor auto’s. Bij de Neude in Utrecht staat een rij voor de terrassen, zegt een woordvoerder van de gemeente Utrecht. Verder is het in de Domstad redelijk rustig, er zijn nog plekken vrij op de terrassen.

Breda, Venlo, Roermond

Ook in Breda is het erg druk op de populaire Grote Markt en de Havermarkt. De 1,5 meter afstand wordt goed nageleefd en de sfeer is gezellig, zegt een woordvoerder van de gemeente. De gemeente handhaaft echter niet, dat is de verantwoordelijkheid van horecaondernemers zelf. Rond 15.00 uur was afhankelijk van de locatie 70 tot 90 procent van de terrassen bezet.

Ook in Venlo en Roermond is het erg druk op de terrassen. In Venlo zitten de terrasjes aan de Markt vol, maar de mensen houden zich aan de richtlijnen.

Breda Ⓒ Erald van der Aa

De terrassen op het Neude in Utrecht lopen gezellig vol Ⓒ Menno Bausch

De Markt in Schiedam maandagmiddag. Ⓒ GinoPress B.V.

Enschede. Ⓒ News United

Ook aan de Lieve Vrouwekerkhof in Amersfoort wilde men wel het terras op. Ⓒ AS Media

Ok de terrassen op de Markt in Delft zijn weer open. Ⓒ Regio15

Polonaise

In café Schuttershof in het Brabantse Esbeek ging men maandag de mist in, daar werd even voor de heropening om 12.00 uur een polonaise gelopen.

Aan Omroep Brabant hebben de uitbaters van het café laten weten te balen van de polonaise. Kort voor 12.00 uur was er een sleuteloverdracht met de oude eigenaren van het café, waarna een klein feestje volgde.: “In een emotioneel moment hebben we toen een speed-polonaise gelopen, daarin is niet aan de anderhalve meter gehouden. Dat had niet mogen gebeuren. Het botst met alle corona-maatregelen.”

Aan de kust

In Scheveningen werden kort voor de heropeningen de laatste ’werkzaamheden’ verricht. Personeel was op veel plaatsen in de weer met emmertjes sop waarmee de tafeltjes een laatste schoonmaakbeurt kregen. Eigenaresse Rebecca van Beachclub Twins sprak kort voor de opening haar tientallen personeelsleden toe. „Zijn we er klaar voor?”, vroeg ze. „En denk erom: blijven lachen!”

Helemaal zoals vroeger is het maandag niet. Bezoekers moeten voor plaatsen binnen reserveren, er mogen maximaal dertig klanten in het café. Op de terrassen moet net als overal 1,5 meter afstand worden gehouden. Reserveren is daar niet verplicht, al hebben veel eigenaren van cafés daar wel voor gekozen. Zo ook Beachclub Twins. „We hebben 175 stoelen op het terras. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.”

Uitbaters moesten de afgelopen tijd passen en meten om de tafeltjes en stoelen op de juiste afstand van elkaar te plaatsen. Veel gemeenten werken mee en staan toe dat de terrassen worden uitgebreid, zodat de eet- en drinkgelegenheden de ruimte hebben om mensen te ontvangen.

Dit zijn de regels op een rijtje: