Kremlincriticus Aleksej Navalny opgepakt in Moskou

De politie hield verscheidene mensen aan op Vnukovo en verwijderde een menigte uit de terminal. Supporters riepen leuzen als „Rusland zal vrij zijn” en „Navalny! Navalny!”

Navalny herstelde de afgelopen maanden in Duitsland nadat hij in eigen land hoogstwaarschijnlijk was vergiftigd met novitsjok, een zenuwgif dat ooit in de Sovjet-Unie werd ontwikkeld. De uitgesproken tegenstander van president Vladimir Poetin dreigde al bij terugkeer opgepakt te worden en riskeert volgens zijn advocaat een jarenlange gevangenisstraf. „Ik, gearresteerd? Ik ben een onschuldig persoon”, zei hij tegen verslaggevers toen hij aan boord van het vliegtuig ging.

„Dit is het beste moment van de afgelopen vijf maanden”, vertelde hij de vele journalisten die ook in het toestel zitten. „Ik voel me geweldig. Eindelijk keer ik terug naar mijn woonplaats.” De politicus wordt vergezeld door zijn vrouw en zijn woordvoerster.

De Russische autoriteiten hadden al duidelijk gemaakt dat ze hem willen aanhouden. De politicus wordt verweten dat hij zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden van een voorwaardelijke gevangenisstraf die hem was opgelegd vanwege vermeende verduistering.

De Russische gevangenisdienst bevestigde afgelopen week dat Navalny op een opsporingslijst staat. Hij zou hebben nagelaten zich regelmatig bij de autoriteiten te melden. Navalny heeft tegengeworpen dat hij zich niet kon melden omdat hij in Duitsland werd behandeld. Ook heeft hij steeds volgehouden dat zijn veroordeling onterecht was.

De politicus staat bekend als luis in de pels van het Kremlin. Hij werd vorig jaar plots erg ziek aan boord van een Russische binnenlandse vlucht. Hij belandde eerst in een ziekenhuis in Siberië en is later overgebracht naar Duitsland. Daar stelden onderzoekers vast dat hij is vergiftigd met novitsjok. Onderzoekscollectief Bellingcat bracht later de Russische veiligheidsdienst FSB in verband met de vermeende moordpoging. Rusland schakelt politieke tegenstanders wel vaker op onorthodoxe wijze uit.

Bondgenoten opgepakt

De Russische politie heeft zondag minstens vier bondgenoten van oppositieleider Aleksej Navalny opgepakt op luchthaven Vnukovo in Moskou. Ze waren daar aanwezig om Navalny te begroeten na zijn terugkeer uit Duitsland. De oproeppolitie heeft de plek waar ongeveer tweehonderd aanhangers hem opwachtten schoongeveegd.

Ivan Zhdanov, het hoofd van de anticorruptie stichting van Navalny, zei op Twitter dat belangrijke bondgenoot Ljoebov Sobol een van de arrestanten was. Op beelden van lokale journalisten was te zien dat de politie haar en de anderen afvoerden. Volgens Russische media zouden ongeveer tien mensen zijn gearresteerd.