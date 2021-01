Man bestolen van auto terwijl hij voor stoplicht staat te wachten

De bestuurder werd bedreigd met een vuurwapen, waarna de dader er met het voertuig vandoor ging, zo meldt Omroep Gelderland. De gestolen auto, een zwarte Volvo V40, is nog gezien bij Voorthuizen waarna hij in de richting van Putten ging. Waar de auto nu is, is onduidelijk.

De eigenaar, een vrouw, zat op het moment van de roof niet in de auto. Ze had het voertuig uitgeleend aan haar vader. Er is aangifte gedaan. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.