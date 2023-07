Premium Het beste van De Telegraaf

’Temperaturen zelfs voor Sicilië niet meer normaal’ Nederlanders vrezen recordhitte Zuid-Europa: ’Afrikaanse toestanden met 45 graden’

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Het is puffen in onder meer Italië, merkt ook Johan van Zijst uit Harderwijk: „We volgen de weersvoorspellingen met een bang hart.” Ⓒ Getty Images, eigen foto

Amsterdam - Nederlanders in zuidelijk Europa zetten zich schrap, of moeten dat in ieder geval doen, voor de hoge temperaturen die het leven in landen als Italië en Spanje beheersen. Door de schaduw op te zoeken, een middagdutje te houden en airco’s of ventilatoren volop aan te zetten, kunnen onze landgenoten het nog enigszins volhouden. Maar de noodsituatie die in meerdere gebieden is uitgeroepen, kan nog erger worden, beseffen ze.