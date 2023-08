Peter Louwman (1935-2023): bescheiden telg uit roemruchte autofamilie kreeg asteroïde met zijn naam

Historische telescopen en astronomie waren de grote passies van Peter Louwman. Als telg van de befaamde Louwman-familie, die al honderd jaar tot de grotere autodistributeurs van Europa behoort, zat het verzamelen hem in het bloed. Hij bracht een unieke collectie verrekijkers, telescopen en toneelkijkers bijeen, waarvoor zijn jongere broer Evert, oprichter van het Louwman Museum, met plezier expositieruimte vrijmaakte in het drukbezochte automobielmuseum. Experts van over de hele wereld reizen er speciaal voor naar Den Haag.

Peter Louwman legde een unieke collectie historische telescopen aan. Ⓒ Louwman Group