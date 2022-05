Kritiek op VN-mensenrechtenchef Bachelet over bezoek aan China: ’Propagandatrip’

„Ik heb vragen gesteld en zorgen geuit over de grootschalige toepassing van maatregelen tegen terrorismebestrijding en deradicalisering, met name de impact op de rechten van Oeigoeren en andere overwegend islamitische minderheden”, zegt Bachelet zaterdag tijdens een online persconferentie. Daarnaast heeft ze een beroep op de Chinese autoriteiten gedaan om Oeigoeren die in het buitenland wonen meer informatie te geven over familieleden en andere geliefden in Xinjiang.

Het is voor het eerst sinds 2005 dat de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties in het land is. Bachelet benadrukt dat ze niet in China is om officieel onderzoek te doen naar de mensenrechten situatie in het land. Tijdens haar zesdaagse bezoek is de VN-chef twee dagen in Xinjiang geweest. Daar heeft ze in Kashgar een gevangenis bezocht, waar ze naar eigen zeggen vrij was om met gevangenen te praten. „We hebben er veel vragen gesteld die allemaal beantwoord zijn”, meent Bachelet.

Ook is ze naar een voormalig ’trainingscentrum voor beroepsonderwijs’ geweest, een centrum dat door Oeigoerse activisten elders in de wereld beschreven wordt als een concentratiekamp. Hoewel Bachelet de volledige schaal van dergelijke centra niet kan beoordelen, heeft ze de Chinese autoriteiten gewezen op het gebrek aan onafhankelijk toezicht. „De regering heeft mij ervan verzekerd dat de centra inmiddels zijn gesloten”, aldus Bachelet.

Veel kritiek

Op sociale media is veel kritiek op het bezoek van de VN-chef aan China en de afsluitende persconferentie. Critici merken op dat er veel tijd werd besteed aan het beantwoorden van vragen van Chinese staatsmedia. „Ze heeft het gehad over racisme in de Verenigde Staten en de Texas shooting, maar er kwam geen oordeel over de situatie van de Oeigoeren”, tweet Ahmedjan Kasim, een Oeigoerse Nederlander.

„Bachelet behandelt de Xinjiang-regering als een rationeel orgaan dat zelf zou moeten beoordelen of haar deradicaliseringsbeleid voldoet aan internationale normen. Gewoon absoluut verbluffend”, tweet Adrian Zenz. De Duitse onderzoeker heeft eerder deze week gehackte gegevens van de Chinese politie gepubliceerd. Duizenden foto’s en documenten van gedetineerde minderheden, onder wie Oeigoeren, moeten de schaal van de onderdrukking in Xinjiang bewijzen.

Philip Alston, die in het verleden namens de VN in China onderzoek deed naar extreme armoede en mensenrechten, is van mening dat het bezoek desondanks toch van belang was. „Haar bezoek fungeert als een belangrijke basis voor toekomstige discussies. Het eindigt niet met deze persconferentie”, aldus Alston.