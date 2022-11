Opnieuw forse kritiek op minister Weerwind om EBI-bewind

Daarmee gaat de grootste regeringspartij in tegen minister Weerwind, die geen maximum aan het aantal advocaten wil stellen en ook niet van plan is om de briefwisseling tussen Ridouan Taghi en Mohammed B. direct te verbieden. De VVD-voorstellen, die donderdag worden ingediend, kunnen bovendien rekenen op flink wat steun uit de Tweede Kamer. Een Kamermeerderheid steunt in ieder geval het idee om het aantal advocaten in de EBI te beperken. Ook PVV, CDA, PvdA, JA21 en SGP willen dat.

’Risico op misbruik te groot’

Volgens VVD-Kamerlid Ellian kan het niet zo zijn dat EBI-gedetineerden eindeloos advocaten mogen aanstellen, omdat die mogelijk onder druk zouden worden gezet en communicatie van zware criminelen met de buitenwereld kunnen faciliteren. „Advocaten lopen nu de EBI en de Afdeling Instensief Toezicht in en uit en iemand als Taghi heeft vele advocaten. Het risico dat zij misbruikt worden voor het doorgeven van boodschappen van criminele kopstukken aan andere gedetineerden is te groot.”

Het aantal advocaten beperken is volgens de liberaal de oplossing. „Twee advocaten voor strafzaken en zaken die daarmee samenhangen is meer dan genoeg.” Weerwind wil hier tot op heden niet aan. „Dat is een inbreuk op fundamentele rechten, zoals de vrije advocatenkeuze”, zei de D66-bewindsman eerder.

Briefwisseling Taghi en B.

Bovendien wil de VVD een briefwisseling tussen Ridouan Taghi en Mohammed B. stoppen, tenzij na controle overduidelijk is dat die geen geheime boodschappen bevat. „Dat ‘s lands beruchtste terrorist en crimineel met elkaar corresponderen is al niet te accepteren en niet uit te leggen aan slachtoffers en nabestaanden”, redeneert Ellian. „Het gevaar van verscholen communicatie is zeer groot.”

PVV, PvdA, JA21 en SGP steunen dat. CDA rekent erop dat de controle al goed genoeg is. SP staat welwillend tegenover beide voorstellen, maar heeft nog vragen over de jurdische uitvoerbaarheid. Volgens Weerwind is het slechts mogelijk ’sommige brieven’ te verbieden, zei hij eerder tijdens een debat.

Het is niet voor het eerst dat de Tweede Kamer de minister moet aansporen om strenger op te treden in de EBI. Voor de zomer werd een motie van Ellian aangenomen om de beltijd, het bezoek en onderling contact van EBI-gedetineerden terug te brengen, waarna Weerwind dat na aanvankelijk tegensputteren overnam.