Heetste 24 augustus ooit gemeten in Nederland

Ondertussen heeft met name de Achterhoek te maken met een langdurige regionale hittegolf, die al 17 dagen duurt. De lokale temperatuur daar is 33,1, iets onder het nieuwe record. In 2018 had de Achterhoek te maken met een hittegolf van 29 dagen. Ook in ander regio’s kan het morgen weer tot een hittegolf komen, met name in het (zuid)oosten. Een landelijke hittegolf blijft waarschijnlijk uit, want in De Bilt komt men een tropische dag te kort.

De kans is groot dat morgen ook de heetste 25 augustus ooit gemeten zal worden. De temperatuur kan langs de Duitse grens mogelijk oplopen tot 35 graden. De (vooralsnog) heetste 25 augustus was in 1997, met een record van 34,1 graden in Volkel.