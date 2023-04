Graafmachine in centrum Groningen doet unieke vondst tijdens verbouwen: eeuwenoud kindergraf

Op het Groningse plein is een flinke verbouwing gaande. Toen bouwvakkers tegenover de Martinikerk bezig waren, stuitten ze op een grafkuil met botresten en sporen van een kistje.

„Dit past goed goed bij wat we verder over de Grote Markt weten. Op basis van de grond en de diepteligging denken we dat het hoort bij het grafveld waar later de Martinikerk aan werd toegevoegd”, zegt stadsarcheoloog Gert Kortekaas tegenover Dagblad van het Noorden. De huidige Martinikerk is gebouwd in de vijftiende eeuw, daarvoor stonden er andere houten kerkgebouwen. „En dáárvoor was er al een begraafplaats, al dan niet christelijk.”

Het grafje dateert waarschijnlijk uit 800 tot 900 na Christus, schat de archeoloog. Aangezien het graf ongeveer anderhalve meter is, denken de experts dat het een kindergraf is.

Momenteel worden alle resten heel voorzichtig uit het graf verwijderd en onderzocht.