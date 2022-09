Leiders Nederlands-Belgische drugsbende opgepakt in luxe villa’s Marbella

In de havens van Rotterdam en Antwerpen werd 3850 kilo cocaïne in beslag genomen in vier containers die de organisatie over zee probeerde binnen te brengen. De criminele organisatie verwierf de drugs in Brazilië en verstopte deze tussen de legale lading van grote handelscontainers.

De aanhoudingen zijn het gevolg van een gezamenlijke operatie van de Spaanse, Nederlandse en Belgische politie, die in 2020 begon. In mei 2020 werd in Brazilië 556 kilo cocaïne in beslag genomen, verstopt in een legale lading sojameel, gevolgd door een vondst in Antwerpen in oktober 2020 van 2300 kilo, verstopt in een legale lading koffiebonen. In diezelfde maand onderschepte de politie nog twee andere ladingen drugs van dezelfde drugsbende, van respectievelijk 586 en 409 kilo, ditmaal in Rotterdam

De gesmokkelde drugs waren bedoeld voor twee Nederlandse bedrijven en een Belgisch bedrijf. De politie wist vast te stellen dat de organisatoren van de bewuste transporten aan de Spaanse Costa del Sol gevestigd waren. De agenten zetten het onderzoek voort en traceerden de twee leiders van de drugsbende in hun luxe villa's in Marbella. Bij de doorzoekingen van die woningen zijn naast 2800 kilo cocaïne dure auto's en digitale gegevensdragers in beslag genomen.