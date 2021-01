Vijlbrief geeft zegen aan gokdeal Eredivisie

Afgelopen november kwam de deal al naar buiten, nadat meerdere bronnen erover spraken met deze krant. Hoewel een buitenlands gokbedrijf meer had geboden voor een langere deal, besloten de clubs in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie in zee te gaan met Holland Casino. De vertrouwde naam wordt de betting partner, wat inhoudt dat het bedrijf reclame mag maken rondom de wedstrijden in het stadion en op tv.

De deal kreeg echter veel kritiek in de Tweede Kamer, omdat Holland Casino tegelijk met de investering een grote smak geld aan loonhulp kreeg. Het bedrijf zucht immers zwaar onder de coronacrisis. Bovendien werd al snel duidelijk dat Holland Casino fors zou gaan reorganiseren met gedwongen ontslagen tot gevolg. Het bedrijf benadrukte in een interne brief maandag nog maar eens dat de reclame-investering echt uit een ander potje komt.

Aandeelhouder

De staatssecretaris kon echter nog roet in het eten gooien als enige aandeelhouder van het staatsgokbedrijf. Maar Vijlbrief gaf zijn zegen. „De online activiteiten dragen bij aan de robuustheid van de onderneming en stellen Holland Casino in staat haar maatschappelijke rol van verantwoorde aanbieder ook op die nieuwe online markt voor kansspelen te vervullen. Ik verwacht van Holland Casino daarbij een voorbeeldrol.”

De timing van de Kamerbrief is opnieuw ongelukkig. Uitgerekend deze dagen krijgt het personeel van Holland Casino te horen wie er boventallig zijn en wie niet. Naar verluidt zou dat om honderden mensen gaan. Met een vrijwillige vertrekregeling wordt geprobeerd zoveel mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen.