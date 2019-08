Baarn opent condoleanceregister voor prinses Christina

Op Koninginnedag in 1969 staat prinses Christina (l.) naast kroonprinses Beatrix met prins Johan Friso en prins Claus op het bordes van paleis Soestdijk bij Baarn. Ⓒ ANP

BAARN - De gemeente Baarn heeft wegens het overlijden van prinses Christina condoleanceregisters geopend in het gemeentehuis en de Stulpkerk in Lage Vuursche, nabij kasteel Drakensteyn. In de Stulpkerk kunnen belangstellenden zondag van 14.00 tot 16.00 uur en maandag van 19.00 tot 20.00 uur het condoleanceregister tekenen. Het register in het gemeentehuis is toegankelijk tijdens reguliere openingstijden. De gemeente zal de condoleanceregisters op een later moment overdragen aan de koninklijke familie.