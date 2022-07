Eerherstel na 78 jaar voor Joodse Salomon Walvis, familie opgelucht: ’Oma heeft onbeschrijflijk geleden’

Premium Verhalen achter het nieuws

’Er staan nu meer moeders dan ooit op het EK’

Ooit wilden jongetjes later brandweerman of voetballer worden en droomden meisjes van een leven als verpleegster of juf. Inmiddels staat de jongste vrouwelijke generatie in de rij om zich te ontpoppen tot de nieuwe Lieke Martens of Vivianne Miedema. Hoog tijd dat de kinderliteratuur ook met z’n tijd...