Hond na maanden van ’drassig’ dak gered in Rijswijk

Afgelopen zomer was de dierenpolitie langsgegaan naar aanleiding van een melding dat er een hond op een dak zou zitten. De houder van het dier heeft destijds aangegeven dat de eigenaar van het dier in het buitenland zat, en dat dit tijdelijk zou zijn.

Er werden afspraken gemaakt en het dier moest onder meer voorzien worden van een deugdelijk hok.

Verblijf bleek niet tijdelijk

„De maanden verstreken, het weer werd slechter en bij hercontroles bleek dat de situatie voor de hond niet verbeterde,” schrijft de politie op Facebook. „Uiteindelijk bleek het zo te zijn dat de eigenaar helemaal niet in het buitenland zit, en dat het verblijf van de hond niet tijdelijk is.”

De situatie verbeterde niet en daarom is het dier vrijdag, in overleg met de Landelijke Diereninspectie en de Officier van Justitie, in beslag genomen.

Terug- of herplaatsing

„De hond wordt nu goed opgevangen en de Officier van Justitie zal uiteindelijk bepalen of het dier terug naar de eigenaar moet of niet”, sluit de politie af.