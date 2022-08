Lichaam van vermiste zwemmer duinmeer Overveen gevonden

De man was vrijdagavond samen met zijn broer rond 18.00 uur met een luchtbed het water op gegaan. Hij verdween daarbij in het water en kwam niet meer boven, waarna de hulpdiensten werden gealarmeerd. Het strandje in de Kennemerduinen werd ontruimd en duikers zochten in het water naar de man. De zoektocht werd zaterdagochtend hervat.

Uit politieonderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf. Vermoedelijk is de man verdronken.