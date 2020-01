Schoolkinderen boycotten ’klimaatkleuren’

„Waarom laat u kinderen niet gewoon kind zijn?”, wilde Lokaal Liberaal-raadslid Frank van Liemdpt eind november weten van het college. De gemeente had zojuist een kleurplaat online gezet. Wie het huisje met zonnepanelen, de tuin zonder betegeling en de vijver mooi wist in te kleuren, kreeg van de gemeente het klimaatboekje Natte Voeten, ter waarde van 14,95 euro, gratis thuisgestuurd.

Van Liempdt vond het maar geldverspilling en diende schriftelijke vragen in.

Het raadslid was tevens benieuwd wanneer de actie als geslaagd bestempeld kon worden. ’Het bewijs dat u vragen stelt, bewijst dat dit een succesvolle actie is’, reageerde het college.

Het tegenovergestelde blijkt waar. „Over het aantal inzendingen zijn we uiteraard niet tevreden. We hadden een groter aantal verwacht”, aldus gemeentewoordvoerster Marga Buiter.

Desondanks spreekt de gemeente over een succes. „De bedoeling was om met de kleurplatenactie aandacht te vragen voor maatregelen om overlast en schade door extreem weer te voorkomen. In die zin is de actie zeker geslaagd”, besluit Buiter.