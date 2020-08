Man neemt 170.000 euro op en wordt 30 seconden later beroofd

Francisco Cornejo had zoveel spaargeld, omdat hij kort daarvoor zijn huis verkocht had. Als hij vlakbij zijn auto is, een loopje van 30 seconden, bespringt een in het zwart geklede man hem. De tas met het geld wordt uit zijn handen getrokken en Cornejo blijft verbouwereerd op het asfalt achter.

Het incident vond vorige week plaats. De beelden, gefilmd door een omstander, zijn nu vrijgegeven. Cornejo heeft aan de NY Post laten weten dat zijn schouder uit de kom ging en dat hij veel blauwe plekken had na de overval.

Volgens zijn advocaat had de man aan niemand verteld dat hij zoveel geld ging opnemen. „We hebben geen enkele informatie om te insinueren dat dit geen toeval was, maar het lijkt wel erg toevallig allemaal. Hoe kan iemand weten dat hij geld ging opnemen en juist op dat moment naar buiten zou komen?” aldus Nathan Soleimani. Het geld was bedoeld om oudere familieleden te ondersteunen met hun medische kosten tijdens de coronacrisis.

De verdachte ging er te voet vandoor. De politie heeft videobeelden uit de omgeving opgevraagd en onderzoekt de zaak.