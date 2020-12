’Grote kans op sneeuwvlokken dit weekend’

Het weerinstituut acht de kans op sneeuwvlokken dit weekend op meerdere plekken in ons land ’groot’. ’s Nachts kan het licht gaan vriezen. Zaterdagmorgen valt er naar verwachting in het noordoosten van het land neerslag en is in Groningen kans op de eerste smeltende sneeuwvlokken. „Vanaf zondagavond maken de Limburgse heuvels zelfs kans op een mooie sneeuwlaag!” aldus weerkenner Huirne.

Vrijdag blijft het met 7 tot 9 graden nog zacht. Er waait wel een frisse wind. De zon laat zich ’s middags eventjes zien en op een lokale bui in de kuststrook na blijft het droog.

Vrijdagavond kan de temperatuur dalen tussen de 0 en lokaal -3 graden en is er kans op gladheid. Zaterdagmorgen hoeven Groningers bij het openen van de gordijnen niet raar op te kijken als ze wat natte vlokken zien vallen. „De grootste kans op sneeuw maakt het noordoosten van de provincie Groningen. De verwachting is nog onzeker, want het zou goed kunnen dat de neerslag nét boven Duitsland blijft en het ook in Groningen droog blijft.”

Zaterdagmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. Het wordt maximaal 6 graden. Pakjesavond verloopt koud met temperaturen die snel richting het vriespunt dalen en in de nacht naar zondag vriest het op grote schaal een paar graden.

Zondagavond wit in Zuid-Limburg?

Langs de oostgrens gaat het zondagavond regenen, maar in de Limburgse heuvels zal de neerslag snel overgaan in sneeuw die ook zou kunnen blijven liggen. In het zuidoosten (delen van Brabant en Noord-Limburg) en in de hogere delen van het oosten, denk aan de hoge Veluwe, kan de regen overgaan in smeltende sneeuw. Huirne: „In Zuid-Limburg zou het maandagochtend eventjes volop winters kunnen aandoen met 5 tot 10 cm sneeuw. Omdat het niet vriest zal het een drablaagje worden. Sommige weermodellen komen in het heuvelland zelfs met 15 cm sneeuw op de proppen!”