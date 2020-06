Sportscholen staan te springen om deuren weer te openen

Komende week horen de sportschoolhouders of zij de deuren van hun bedrijven weer mogen openen. „Als we geen groen licht krijgen, gaan we demonstreren in Den Haag.” Ⓒ ANP

ROTTERDAM - De week van de waarheid breekt aan voor ondernemers in binnensporten, sauna’s en casino’s. Woensdag horen zij definitief of ze per 1 juli de deuren weer mogen openen. „Als we geen groen licht krijgen, gaan we demonstreren in Den Haag.”