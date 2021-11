Politie Almere doet bijzondere ontdekking na ’hulpgeroep’

Nijntje verstoppertje spelen. Ⓒ ANP / ANP

ALMERE - De politie in Almere is in de nacht van donderdag op vrijdag met man en macht op zoek geweest naar iemand die duidelijk hoorbaar „Joehoe. Hier ben ik. Zoek me dan” riep op het terrein van de Grondstoffen- en Afvaldienst in Almere Haven. Het bleek uiteindelijk een pratende nijntjepop te zijn die in een afvalbak lag, aldus de politie op Facebook.