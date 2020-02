Democratisch debat: alle ballen op Bloomberg

Het was een zwaar eerste uur voor Bloomberg. In een debat wat veruit het levendigste en hardste was tot nu toe, was hij de kop van jut. De hardste aanval van de avond kwam van Elizabeth Warren. Warren verwees naar vrouwonvriendelijke uitspraken die Bloomberg zou hebben gedaan tegen werknemers.

„Hij is een miljardair die vrouwen ’dikke wijven’ en lesbo’s met paardenhoofd’ noemt”, zei Warren. „En nee, ik heb het niet over Donald Trump. Ik heb het over Bloomberg.” Het publiek moest daarop hoorbaar even naar adem happen.

Daarna viel ze Bloomberg ook nog aan op zijn belastingaangiften, die hij nog niet vrij wil geven, zijn fouilleerbeleid als burgemeester, dat door velen als racistisch wordt gezien, en de zwijgcontracten die hij vrouwelijke werknemers liet tekenen. „Democraten nemen een groot risico als we de ene arrogante miljardair voor de ander inruilen”, zo sloot ze af.

Bloomberg had op al die aanvallen eigenlijk geen goed antwoord. Het eerste uur van het debat verliep zeer stroef voor hem. Maar toch wist hij ook een paar rake klappen uit te delen.

Zo viel Bloomberg, wiens vermogen op 64 miljard dollar wordt geschat, Bernie Sanders aan op het feit dat hij meerdere huizen bezit. „De bekendste socialist van het land heeft drie huizen en is miljonair, wat mis ik hier?” Sanders reageerde op boze toon: „waar is jouw huis, in welk belastingparadijs?” Bloomberg pareerde: „In New York city, thank you very much, en ik betaal netjes belastingen.

De aanvallen op Bloomberg maken duidelijk dat de andere kandidaten hem serieus nemen. De miljardair stapte later in de race, en stond eerder nog niet hoog genoeg in de peilingen om aan debatten mee te doen.

Dat hoefde hij ook eigenlijk helemaal niet. Bloomberg betaalt zijn hele campagne zelf, en koopt op grote schaal tv-spotjes in de grotere staten die op Super Tuesday, 3 maart aan de beurt zijn. Die tactiek werkt voorlopig: Bloomberg stijgt in de peilingen.

Het was Elizabeth Warren die misschien wel de beste avond had op het podium in Las Vegas. Warren viel op met haar doeltreffende aanvallen op al haar concurrenten, en hoefde amper te incasseren.

Koploper in de peilingen Bernie Sanders bleef ondanks herhaaldelijke aanvallen makkelijk overeind. Joe Biden presteerde boven verwachting, en had een solide avond. Mogelijk heeft hij de vele twijfelaars onder zijn achterban een beetje gerust kunnen stellen. Ook de voormalig burgemeester Pete Buttigieg, van nature een goede debater, kwam de avond zonder kleerscheuren door.

Amy Klobuchar, de uitblinker in het vorige debat, had het juist zwaar. Haar werd voorgelegd waarom ze in een eerder interview de naam van de president van buurland Mexico niet kon noemen. Toen ze het publiek wilde overtuigen dat ze heus wel wist dat het hier om Andrés Manuel López Obrador ging, moest ze toch even op haar papiertje kijken.

Dit was het laatste debat voor de caucus in Nevada. Die vindt komende zaterdag plaats. In de meeste peilingen gaat Bernie Sanders ruim op kop in de staat, gevolgd door Biden, Warren en Buttigieg.