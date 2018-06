De Telegraaf niet welkom op uitslagenavond van Denk

„Niemand krijgt ons nog weg, ook De Telegraaf niet”, aldus partijvoorzitter Öztürk. De partij denkt woensdagavond goed te gaan scoren bij de gemeenteraadsverkiezingen.

’Inclusieve samenleving’

Het is niet voor het eerst dat Denk, dat zegt te pleiten voor ’een inclusieve samenleving’, de deur gesloten houdt voor vertegenwoordigers van de vrije pers. Ook tijdens de uitslagenavond van de Tweede Kamerverkiezingen, een jaar geleden, mochten journalisten niet naar binnen. De enige verslaggevers die toen wel welkom waren, waren cameraploegen van de NOS en van de Marokkaanse staatstelevisie. Het buitensluiten van journalisten is opmerkelijk, omdat andere partijen meestal wel pers toelaten.

Of er woensdagavond opnieuw een uitzondering is gemaakt voor de NOS en Turkse en Marokkaanse staatsmedia is nog niet bekend. „Onze uitslagenavond is er vooral om onze medewerkers en vrijwilligers in het zonnetje te zetten”, laat een woordvoerder weten.

14 gemeenten

Denk, dat drie zetels heeft in de Tweede Kamer, doet woensdag mee in 14 gemeenten. Behalve in Rotterdam, doet de partij onder meer ook mee in Amsterdam, Utrecht, Deventer, Amersfoort en Roermond.