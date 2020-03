Asterix-tekenaar Albert Uderzo (92) overleden

„Hij stierf in zijn slaap in zijn huis in Neuilly aan een hartaanval zonder enige link met het coronavirus. Hij was al een aantal weken erg moe”, laat zijn schoonzoon Bernard de Choisy weten aan het Franse persbureau AFP.

Uderzo – kind van Italiaanse ouders, de Tweede Wereldoorlog meegemaakt – is 92 jaar oud geworden. Als beginnend tekenaar waren de beeltenissen van Walt Disney zijn voorbeeld.

Samen met zijn compagnon René Goscinny begon Uderzo in 1959 met Asterix. Aanvankelijk was het slechts een strip die nodig was bij het tijdschrift van de twee, Pilote. Dat hoorde eenmaal zo. Maar de strip werd razend populair. Al snel verscheen die in losse vorm. Inmiddels zijn er miljoenen van verkocht en gelden de avonturen van boezemvrienden Asterix en Obelix – hun dorp was het laatste baken van verzet tegen de Romeinen in heel Gallië – als meest succesvolle stripboek ooit.

Zeven jaar geleden namen twee jonge opvolgers, Didier Conrad en Jean-Yves Ferry, het stokje over. Goscinny was op dat moment al jaren dood. Hij overleed in 1977.