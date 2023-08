Roosterchaos raakt leerling: ’Er zal nog zeker twintig jaar een lerarentekort zijn’

Hoofddorp - Door het enorme tekort aan leraren moeten scholen alle zeilen bijzetten om de roosters voor het nieuwe schooljaar te vullen. Zo’n 40 procent van de Amsterdamse basisscholen zet onbevoegde krachten in en sommige scholen, zoals drie in Den Haag, kiezen voor een vierdaagse schoolweek. Andere onderdelen van menig ’plan B’: studenten voor de klas of leerlingen thuis aan de slag zetten.

Bianca Heijsteeg (r.), directeur van Openbare Basisschool Erasmus, in overleg met leerkracht Safia: „Het is continu puzzelen.” Ⓒ Rene Bouwman