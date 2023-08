Ecuadoranen kiezen voor ’vertrouwd’ links en jong rechts

QUITO - Eén ding is zeker: Ecuador krijgt in oktober de eerste vrouwelijke of de jongste president ooit. De eindstrijd van de presidentsverkiezingen gaat namelijk tussen de linkse advocaat Luisa González (45) en zakenman Daniel Noboa (35). De twee staan op 15 oktober in de tweede ronde tegenover elkaar, nadat niemand van de acht kandidaten zondag de vereiste meerderheid van de stemmen behaalde.

De linkse Luisa Gonzalez behaalde tijdens de eerste ronde van de Ecuadoraanse presidentsverkiezingen de meeste stemmen. Ⓒ Bloomberg