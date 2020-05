Belgische man steekt vrouw dood voor de ogen van hun drie kinderen

Hij belde vervolgens zelf naar de politie om te vertellen wat hij gedaan had. Hulpdiensten waren rond 10.30 uur aanwezig bij het appartement in Brussel waar het gezin woont, maar hulp mocht niet meer baten.

Waarom de man tot zijn daad kwam, is nog onduidelijk. Hij is gearresteerd, maar kon nog niet verhoord worden. De drie kinderen zijn opgevangen door hun opa.

Door de coronacrisis groeit het aantal gevallen van geweld tegenover de partner, zo weet Het Nieuwsblad. Of dat in dit geval ook aan de orde was, moet nog blijken uit het onderzoek.