Al bijna 3800 hectare verwoest door bosbrand Tenerife: brandweer boekt vooruitgang

Volgens de brandweer verspreidt het vuur zich momenteel minder snel en minder onvoorspelbaar, wat de bestrijding makkelijker maakt. De wind is vrijdag wat gaan liggen, maar weersvooruitzichten voor komend weekend zijn niet goed. Naar verwachting stijgt de temperatuur weer tot boven de 30 graden en neerslag van betekenis wordt niet voorzien.

De autoriteiten op Tenerife evacueerden al duizenden mensen wegens de grote natuurbrand op het toeristische Spaanse eiland. Het Rode Kruis heeft sporthallen ingericht als opvangplek. Uit zes gemeentes in het noordoosten hebben volgens de lokale media al zo’n 4500 mensen een goed heenkomen gezocht. Inwoners van plaatsen die vooralsnog geen gevaar lopen is gevraagd om thuis te blijven. De hulpdiensten zeggen dat het vuur een vallei nadert waar zich meerdere campings bevinden.

Tot dusver zijn er geen reisbeperkingen opgelegd. De verantwoordelijke instanties benadrukten dat in de belangrijkste toeristische gebieden en steden op het eiland alles zijn normale gang gaat. Die liggen ook betrekkelijk ver van de brand. Ook de luchthavens op het eiland functioneren normaal.

In heel Spanje is dit jaar tot nu toe ruim 70.000 hectare natuur verwoest door brand. In het uitzonderlijk droge 2022 werd 300.000 hectare in de as gelegd. Van alle landen in Europa heeft Spanje de meeste last van de opwarming van het klimaat, zeggen wetenschappers.

Reisorganisaties: vooralsnog geen zorgen om reizen Tenerife

Nederlandse toeristen hoeven zich vooralsnog geen zorgen te maken over de groter wordende natuurbrand in het noorden van Tenerife. Dat zeggen reisorganisaties TUI, Corendon en Sunweb in reactie op de recente ontwikkelingen op het Spaanse eiland.

De ondernemingen benadrukken dat de natuurbranden in het minder toeristische noorden woeden. De toeristen verblijven in het meer zuidelijke gedeelte van het eiland. „Het enige is dat we excursies naar het noorden moeten annuleren”, zegt een woordvoerder van Corendon. „Verder hebben de branden geen impact op onze reizen.”

De lokale reisleiding van Corendon ontvangt wel zorgelijke telefoontjes van reizigers, maar zij worden gerustgesteld. Sunweb zegt dat de telefoon „niet roodgloeiend” staat. TUI liet eerder al weten de voorbije dagen nog duizenden vakantiegangers, onder meer uit Duitsland en Nederland, naar Tenerife te hebben gebracht. Een woordvoerster zegt „geen nieuwe update” te hebben.