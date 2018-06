Minister instrueert OM in VS over doodstraf

WASHINGTON - De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions heeft de openbare aanklagers in het land woensdag geïnstrueerd de doodstraf te eisen in drugszaken als dat „gepast” is. Hij zei erbij dat het departement alles in het werk moet stellen om het misbruik van zware pijnstillende middelen te bestrijden. Dat heeft epidemische vormen aangenomen in de VS.