LIVE | Britten geloven in sneltesten op grote schaal

De Britse regering wil op grote schaal sneltesten gaan inzetten om de snelle verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Minister van Volksgezondheid Matt Hancock zei zondag alvast 2 miljoen sneltesten te bestellen. Daar kunnen later nog miljoenen testen bijkomen.

De test geeft binnen een half uur aan of iemand besmet is. De overheid wil zo mensen opsporen die wel besmet zijn, maar geen symptomen hebben. De sneltesten zijn in eerste instantie bedoeld voor mensen die niet thuis kunnen werken. Ze zijn vanaf vrijdag beschikbaar.

Critici zeggen dat deze test niet echt helpt, omdat tot 60 procent van de positieve gevallen niet zou worden herkend. Dat zou blijken uit een proef in Liverpool, maar minister Hancock stelt juist dat het aantal besmettingen in deze stad meer gedaald is dan in vergelijkbare gebieden.

