LIVE | OMT-lid De Jong: langere lockdown vanwege langzame daling cijfers

Wat moet er gebeuren na 19 januari als de huidige lockdown afloopt? Die vraag staat centraal tijdens het Catshuisberaad zondag waarin een deel van het kabinet overlegt met deskundigen, onder wie RIVM-directeur Jaap van Dissel, over de coronaontwikkelingen.

Volgens viroloog van het Amsterdam UMC en OMT-lid Menno de Jong moet de huidige lockdown worden verlengd nu het aantal coronabesmettingen in Nederland slechts langzaam daalt. Dat zegt De Jong tegen AT5. „Als de lichte daling niet doorzet en tegelijkertijd de Engelse mutatie meer de overhand gaat nemen, dan zit je zelfs eerder aan striktere maatregelen te denken. Het is een spannende tijd moet ik zeggen”, aldus De Jong.

Een deel van het kabinet overlegt zondag in het Catshuis met deskundigen wat er moet gebeuren als de huidige lockdown op 19 januari afloopt. Volgens ingewijden ligt een verlenging van een week of twee voor de hand.

Aanscherping van de maatregelen wordt ook niet uitgesloten. De besmettingscijfers zijn nog steeds veel te hoog, zei premier Mark Rutte vrijdag nog. Wel lijkt het aantal ziekenhuis- en ic-opnames wat af te vlakken. Ook in andere landen zoals Duitsland is de lockdown verlengd.

„De huidige maatregelen zouden voldoende moeten zijn mits men zich ook aan alle basale maatregelen houdt. Het dringende advies is ook nog steeds is om thuis te werken, men moet zich daar echt aan houden. Als we dat doen dan hoop ik in de komende weken, als het kersteffect weg is, dat we die daling wel gaan zien.”

Volgens De Jong is er nu een hele lichting daling. „Veel minder dan we gehoopt hadden. De ziekenhuisopnames stegen de afgelopen week nog door. Het was onrustig in het ziekenhuis, er was een grote druk. Dat lijkt inmiddels een beetje te stabiliseren. De rust keert een beetje terug. Maar het aantal infecties en ziekenhuisopnames is niet gedaald zoals we gehoopt hadden met alle maatregelen die genomen zijn.”

’Er gloort licht door start vaccinatie’

Met de start van de vaccinatiecampagne gloort er wel licht aan het einde van de tunnel, stelt De Jong. „We willen natuurlijk weer zo snel mogelijk op een veilige manier activiteiten ondernemen doen, zoals feesten. Wanneer dat is, hangt af van de vaccinatie, het testen en misschien zelfs ook wel het weer. In de loop van de komende zes, zeven maanden is er, met grote voorzichtigheid, misschien steeds meer mogelijk. Wel met kleine stappen, we willen zeker geen derde golf.”

Rutte en coronaminister Hugo De Jonge kondigden medio december een strenge lockdown voor vier weken af. Niet-essentiële winkels gingen dicht, scholen moesten hun deuren sluiten en online les geven en mensen werden opgeroepen zo veel mogelijk thuis te werken.

Twee derde voor verlengen lockdown

Het tv-programma EenVandaag meldde vrijdag op basis van onderzoek onder ruim 25.000 mensen dat twee derde van de ondervraagden (65 procent) voor het verlengen van de huidige lockdown is. Precies een kwart van de ondervraagden is tegen verlenging.

Het kabinet maakt dinsdagavond op een persconferentie bekend hoe het na 19 januari verder gaat.

