Oudere vrouw slachtoffer van babbeltruc, man (53) op heterdaad aangehouden

Het slachtoffer werd voorafgaand aan het bezoek dagen achtereen gebeld door fraudeurs die zich voordeden als bankmedewerkers. Op hun aandringen maakte de vrouw meerdere keren geld over. Toen ze de situatie begon te wantrouwen, vertelde ze dit aan mensen in haar omgeving. Die lichtten direct de politie in.

Toen de fraudeur opnieuw contact zocht en vroeg of hij haar bankpas bij haar thuis kon komen ophalen, stond de politie de fraudeur op te wachten. De 53-jarige Groninger sloeg op de vlucht en na een korte achtervolging kon hij worden aangehouden.

De man wordt verdacht van frauderen met bankproducten. Een politiehond werd op de vluchtroute ingezet om te zoeken naar sporen.