Opkomst verkiezingen rond 13.30 uur wisselend

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers brengt in het oude stadhuis in Amersfoort zijn stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen in de grote steden is rond 13.30 uur iets verder opgelopen. In Den Haag heeft sinds maandagochtend 5,1 procent van de kiezers zijn stem uitgebracht. In Utrecht is dat 3,8 procent, in Amsterdam 3,5 procent en in Rotterdam 3,2 procent.